В Москве помянули жертв советских репрессий

Акция памяти жертв политических репрессий, осуществленных в советский период отечественной истории, под названием "Бессмертный ГУЛАГ" прошла у Соловецкого камня в Москве, передает ресурс "МБХ Медиа". Особенностью мероприятия в 2019 году стало акцентирование внимания ее участниками на так называемом "московском деле" - касающемся преследованию преимущественномолодых людей, выходивших на уличные акции протеста минувшим летом.
В акции приняли участие сопредседатель партии "Парнас", историк Андрей Зубов, политик Андрей Нечаев, активисты Мария Алехина и Дмитрий Энтео.
Акция вынужденно приобрела характер одиночных пикетов после того, как столичная мэрия отказалась согласовать полномасштабный митинг на проспекте Сахарова.
Известный историк и литературовед Мариэтта Чудакова в пикете рядом с Соловецким камнем.— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 6 октября 2019 г.
Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/ZLim9nFtL7