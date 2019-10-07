Авиаперевозчики просят у правительства 23 млрд рублей на сдерживание роста цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит правительство в кратчайшие сроки принять меры по сдерживанию темпов роста цен на билеты в случае резкого возрастания стоимости топлива. Соответствующие меры, передают "Известия", были изложены письменно и переданы на изучение вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху.

В качестве единовременной меры поддержки в АЭВТ находят резонным выделение им 23 млрд рублей. Данная мера поможет частично компенсировать прошлогодние потери перевозчиков, связанные с подорожанием керосина. В АЭВТ подсчитали, что с начала текущего года операционные убытки авиакомпаний составили почти 60 млрд рублей. Вместе с тем прошлогодние потери составили в целом 50 млрд рублей.

У членов ассоциации есть и другое предложение - снизить планку демпфера (компенсации перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо) - c 48,3 тысяч до 40 тысяч рублей за тонну. Это позволило бы авиакомпаниям получить из госбюджета около 5 млрд рублей и еще по 8-9 млрд в дальнейшем.