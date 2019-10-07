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12:23

Путин собрал грибы в сибирской тайге накануне дня рождения

фото ЗакС политика Путин собрал грибы в сибирской тайге накануне дня рождения

Президент Владимир Путин, накануне своего 67-й дня рождения, отдохнул в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин за время прогулки по тайге успел подняться на вершину горы, полюбоваться рекой Енисей, устроить с Шойгу пикник у костра. Также президент собирал грибы, передает РИА «Новости», а Шойгу выкопал куст брусники. Путин посоветовал министру посадить куст на даче.

В качестве сувенира Путин взял из тайги шишку. Шойгу во время прогулки заметил, что Москве нужен такой же чистый воздух, как в лесу, на что президент сказал, что к этому надо стремиться. День рождения Путин собирается провести на природе, в кругу семьи.

7 октября Путину исполняется 67 лет. Он стал президентом в 2000-м году, на 48-м году жизни.

Путин часто выбирает берега Енисея для отдыха. Так, он неоднократно ездил в Тыву на рыбалку. Исключение составил 2018 год, когда президент гулял по Енисею с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым, любуясь красотами: прогулка носила «природный, видовой» характер.

Фото: пресс-служба Кремля



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14:41   Бордунов  
Советую поехать, прогуляться по сворованным и сгоревшим лесам. Это должно быть очень романтично и символично.

14:04    
14:00. Почему на пенсии? Вон в США через год президентские выборы, а средний возраст основных претендентов под 80 лет

14:00    
13:38 Уже два года должен быть на пенсии, даже по тому сроку, который он оторвал от пенсии у других россиян.

13:38    
67 лет-совсем молоденький!!! Поздравляем В.В. с днём рождения! Желаем править Россией пожизненно!

12:42    
В 12 часов 07.10.19 по радио в новостях сказали, что Путина с днём рождения поздравили лидеры ДРУГИХ СТРАН:   Азербайджана,Армении ЧЕЧНИ и Абхазии.
Поздравляю вас, дорогие сограждане. Теперь даже по радио открыто говорят, что ЧЕЧНЯ - другая страна. Остаётся только нагадить на мосту и сделать очередную зарубку на прикладе.

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