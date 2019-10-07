За год у петербуржцев на 5% выросла зарплата

Ежемесячная заработная плата рядового петербуржца выросла на 5%, известили аналитики сервиса "Авито".

В целом ситуация по стране не сильно изменилась: так, Петербурга и Москва продолжают лидировать по уровню получаемого достатка. На данный момент среднее жалованье жителей столицы составляет 58 700 рублей, а петербуржцев - 48 500 рублей. Чаще всего горожане идут на работу в сферу транспорта и логистики.

Наиболее крупные зарплаты получают работники сферы строительства - в среднем порядка 63 тысяч рублей в месяц. Следом за ними - сотрудники сфер транспорта и логистики (57 700 рублей). "Бронза" досталась гражданам, занятым в "производстве, сырье, сельском хозяйстве", где предполагаемый средний заработок составляет 45 600 рублей. Неопытные работники, а также студенты могут получить 38 200 рублей. На последнем месте в зарплатном рейтинге - люди, занятые в сфере туризма и ресторанов (37 000 рублей).