Российская журналистка пребывает в заточении в Иране из-за проблем с визой

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабия уведомил СМИ, что задержание в Тегеране российской журналистки не связано со шпионажем, информирует РИА "Новости".

Рабия отметил, что дело Юзик касается нарушений, связанных с визой.

Руководитель второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в свою очередь отметил, что в Москве рассчитывают на скорейшее освобождение журналистки.

Однако ранее МИД Ирана известил, что Юзик не будет отпущена в ближайшее время, так как на данный момент в отношении неё ведутся следственные действия.

В Иране Юзик занималась профессиональной деятельностью: на прошлой неделе она приехала в Тегеран по приглашению. Однако в аэропорту с ней случилась оказия: впервые у неё отобрали паспорт, пообещав вернуть его при вылете.

Бывший муж Юзик описал злоключения жены, известив, что вечером 3 октября к ней вломились в номер силовики, утащившие её в неизвестном направлении. Сама женщина позже вышла на связь, сообщив, что сидит в камере на полу, а в субботу её якобы ждет суд за сотрудничество с израильскими спецслужбами.