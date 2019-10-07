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13:41

Хоккеист Овечкин пожелал россиянам, чтобы Путин оставался у руля как можно дольше

фото ЗакС политика Хоккеист Овечкин пожелал россиянам, чтобы Путин оставался у руля как можно дольше

Форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина.

«Ваше имя знает весь мир. Вы - пример для миллионов людей. Вас цитируют, уважают, ценят и боятся. Ваша мудрость, сила и юмор стали символом нашей страны!» - приводит слова хоккеиста Instagram-аккаунт Putin Team.

С праздником Овечкин поздравил не только виновника торжества, но и всех россиян:

«Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону. Желаю процветания вам, Владимир Владимирович, и стране».

Живущий и выступающий в США с 2005 года Овечкин основал неформальное движение Putin Team в ноябре 2017 года, за четыре месяца до выборов президента России. К проекту присоединились многие звезды спорта и шоу-бизнеса.

Напомним, 7 октября Путину исполнилось 67 лет.

 

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14:28    
13:50 А сейчас почему не должен прийти новый сталин? Заодно бы и всех проворовавшихся путинистов пересажал.

14:02    
Туркменбаши.

13:50    
Пусть Путин правит пожизненно, а на смену ему должен прийти новый Сталин - мудрый, эффективный, жёсткий и не хапуга!

Страница 1-ая (всего: 1)
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