Кирилл Вышинский стал исполнительным директором ИА "Россия Сегодня"

Экс-руководитель РИА "Новости Украина" журналист Кирилл Вышинский получил должность исполнительного директора информационного агентства "Россия Сегодня", извещают "Ведомости".

Вышинский, напомним, не так давно вернулся в РФ в рамках обмена заключенными с Украиной. До этого он больше года провел в СИЗО в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. В рамках инкриминируемого преступления ему грозило до 15 лет заключения.

Вышинского задержали 15 мая 2018 года. Через месяц он заявил, что отказывается от украинского гражданства и попросил помощи у Владимира Путина.

Своей вины он так и не признал.