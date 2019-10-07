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14:45

Ежегодно выбрасываемой в РФ еды хватило бы, чтобы накормить 30 млн человек

фото ЗакС политика Ежегодно выбрасываемой в РФ еды хватило бы, чтобы накормить 30 млн человек

Российские торговые сети и жители страны ежегодно выкидывают около 17 млн тонн съедобной продукции совокупной стоимостью порядка 1,6 трлн рублей. Подобным объемом пищи можно накормить не менее 30 млн человек. Подсчеты привели эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании "ТИАР-Центр".

В основном на помойки отправляются хлебобулочные и мучные изделия, картофель и молочные продукты.

Как считает сотрудник РЭУ им. Плеханова Светлана Казанцева, основная причина, по которой граждане избавляются от еды (часто - просроченной), кроется в привычке старшего поколения и "детей перестройки" запасаться впрок.

Коллега Казанцевой Вячеслав Чеглов в свою очередь полагает, что на выброс съедобной продукции влияет также тот факт, что в погоне за низкой стоимостью производители еды снижают срок её годности.

Помимо прочего, эксперты уверены, что практикуемый на Западе фудшеринг - спасение годных продуктов от утилизации магазинами - противоречит нормам российского законодательства.

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