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7 октября, 18:15

Смольный хочет отсудить у строителей "Газпром Арены" почти 9 млрд рублей

фото ЗакС политика Смольный хочет отсудить у строителей "Газпром Арены" почти 9 млрд рублей

Комитет по строительству Петербурга обратился в суд с двумя новыми исками к подрядчику возведения стадиона "Газпром Арена" компании "Трансстрой", а также к её дочерней структуре, следует из картотеки дел, опубликованных на сайте городского Арбитража.

Общая сумма требований Смольного - почти 8,9 млрд рублей. Из них 8,5 млрд рублей комстрой хочет получить от "Инжиниринговой корпорации Транссстрой-СПб", а оставшиеся 374,8 млн рублей - непосредственно с АО "Трансстрой". Ранее акционерное общество подало к Смольному встречный иск на сумму 736 млн рублей.

Предварительное слушание по первому иску назначено на 24 декабря.

К строительству стадиона, который изначально назывался "Санкт-Петербург Арена", приступили в 2007 году, однако сдачу спортобъекта переносили более семи раз. Официально он был введен в эксплуатацию 29 декабря 2016 года.

Изначально на возведение стадиона выделялось 6,7 млрд рублей, однако сумма постоянно корректировалась в большую сторону. В итоге, согласно официальным данным, затраты составили порядка 43 млрд рублей.

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