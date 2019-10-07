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7 октября, 19:53

У Соловецкого камня вспоминают Анну Политковскую в окружении полиции

фото ЗакС политика У Соловецкого камня вспоминают Анну Политковскую в окружении полиции

В Петербурге проходит акция памяти корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской, ее участники несут цветы к Соловецкому камню.

Всего у места проведения акции собрались около 50 человек, передает Piter.tv. Вокруг оцеплением выстроились полицейские.

Почтить память Политковской к Соловецкому камню пришел, в том числе, уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Он положил букет роз к портрету журналистки.

Политковскую убили 7 октября 2006 года, застрелив в лифте ее дома. По этому делу к тюремным срокам были приговорены шесть человек, двое обвиняемых получили пожизненные сроки. Организатором убийства суд счел экс-сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова

Заказчик не установлен до сих пор. Адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая сообщила, что следствие в последний раз связывалось с потерпевшими весной 2019 года, когда было подано ходатайство о допросе эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. По ее словам, следствие застопорилось и «спит».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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1:08    
22:24 Хоть здесь бы мимо прошел, ублюдок. При чем тут Линьков? Опять методички перепутал?
Солидное количество валюты? Какое именно? Каких банков карты? Ссылки на дровишки будут?

7 октября, 22:24    
Что-то маловато почитателей мадам, имеющей в предках МАЗЕПУ, предателя России. Гены сказываются. И собрались -то гнилые яблочники да пятиколонники. Рассказали бы, куда после убийства делись из сумочки "золотые" (безлимитные) банковские карты да солидное количество валюты, которое она привезла для подкупа нужных людей перед выборами. Уж такая честная демократка ! Куда делся помощничек Линьков ?

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