Задержанных у Мосгорсуда экс-фигурантов «московского дела» отпустили из отдела полиции

Бывших фигурантов дела о «массовых беспорядках» на акции 27 июля в Москве Владислава Барабанова и Алексея Миняйло отпустили из отдела полиции под обязательство о явке для составления протокола, передает «Новая газета».

Задержанных продержали в ОВД более положенных по закону трех часов, передает «МБХ медиа». Составление протоколов назначено на 8 октября.

Барабанова и Миняйло задержали у Мосгорсуда, когда там рассматривалась апелляция на приговор еще одного фигуранта дела, Данилы Беглеца – его приговорили к 2 годам лишения свободы за то, что он потянул за руку полицейского, который задерживал участников акции. Миняйло стоял в одиночном пикете. Мосгорсуд тем временем апелляцию Беглеца оставил без удовлетворения.