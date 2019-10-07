Путин повысил зарплаты себе, Медведеву, главам силовых ведомств и другим руководителям

Президент Владимир Путин подписал указ о повышении зарплаты лиц, замещающих госдолжности – в том числе себе и премьер-министру Дмитрию Медведеву, документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, Путин увеличил зарплату себе и Медведеву на 4,3%. Другим указом президент на столько же повысил зарплаты главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, главе Росгвардии Виктору Золотову, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, министру обороны Сергею Шойгу, директору ФСБ Александру Бортникову, главе ЦИК Элле Памфиловой, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и другим. Новый размер выплат действует с 1 октября.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это повышение зарплат – плановая индексация, передает РИА «Новости».

Согласно декларации о доходах, в 2018 году Путин заработал 8,65 млн рублей. Он задекларировал квартиру площадью 77 кв. м., гараж, два автомобиля и квартиру в пользовании площадью 153 кв. м. Медведев, в свою очередь, по документам заработал 9,9 млн рублей, владеет квартирой в 367,8 кв. м., двумя машинами и арендует участок в 4,7 кв. км. 7 октября Путин празднует 67-й день рождения.