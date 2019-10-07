Принуждение к миру в МО “Смольнинское”

В муниципальном совете МО “Смольнинское” политический кризис. Две группы депутатов, избравшихся при поддержке “умного голосования”, теперь делят власть. Фракция “Яблока” упрекает мундепов из числа общественных активистов в нежелании стоять с ними единым фронтом и в контактах с “Единой Россией”. Общественники обвинения отрицают и заявляют, что муниципалитет “яблочникам” нужен как плацдарм для выборов в ЗакС. Пока конфликтующие стороны не договорятся, руководить советом будет единоросс.

Первое заседание совета депутатов муниципального образования “Смольнинское” состоялось 7 октября. Хотя повестка была внушительной, продлилось оно около часа. Когда стало ясно, что главный вопрос - выборы главы - решен не будет, несколько других тем для обсуждения отпали сами по себе.

Выбирать главу отказались депутаты фракции “Яблоко”. Она получила в совете семь из двадцати мест. Еще три достались кандидатам из команды экс-координатора штаба Навального Дениса Михайлова. Шесть мандатов у активистов движения “Центральный район за комфортную среду обитания”. Представителей этих трех команд рекомендовал проект “умное голосование” Алексея Навального. Еще по два места в совете заняли представители “Единой России” и лояльные властям самовыдвиженцы. Для определения главы необходимо участие двух третей депутатов. Бойкот крупнейшей фракции блокирует процедуру голосования.

По словам руководителя петербургского отделения “Яблока” и депутата “Смольнинского” Екатерины Кузнецовой, голосовать за единственную предложенную кандидатуру - Викторию Фадееву, формально избравшуюся от КПРФ, но фактически входящую в состав команды “Центрального района” - фракция не стала из-за того, что не смогла прийти к компромиссу с депутатами-общественниками.

- У нас есть сведения, что они договаривались с “Единой России” о выборах главы муниципального образования, - заявила Кузнецова в ходе заседания.

Представители “Центрального района” в ответ упрекали бойкотировавших в том, что те излишне политизируют совет.

- Хочется заниматься хозяйственной повесткой, а не политической, - заявила Фадеева.

Ее поддерживали товарищи по команде.

- У меня огромная просьба к членам блока, фракции - как хотите назовитесь. Господа, вам повезло благодаря технологиям современным. Вот в отличие от вас я избран людьми, которые со мной живут. Они меня все знают. Вас никто не знает, вы выиграли технологиями, - сокрушался другой представитель “Центрального района”, управляющий ТСЖ “Кирилловская 6-8” Борис Гудков.

Для протокола процедура голосования все-таки состоялась. 10 из 12 решивших принять в ней участвовать поддержали кандидатуру Фадеевой. Двое других положили в урну чистые бюллетени. Результат заставил “яблочников” еще сильнее убедиться в собственной правоте.

По словам Кузнецовой, голосование показало, что депутаты-общественники заручились поддержкой немногочисленных единороссов после того как переговоры с “Яблоком” ни к чему не привели.

- Мы им предлагали, чтобы я стала председателем, а кто-то из них заместителем. Это нормально для самой большой фракции. Я даже говорила, что готова пойти на то, чтобы половину срока была я, а половину кто-то другой. Их это не устраивает категорически, они считают, что они должны занимать все посты. Естественно, они после этого договорились на условиях “Единой России”, - рассказала ЗАКС.Ру руководительница петербургского “Яблока”.

Депутат из команды “Центрального района” Елена Мишкинс считает претензии Кузнецовой необоснованными. По словам самовыдвиженки, перед первым заседанием был не сговор, а встречи с разными фракциями.

- Мы с “Яблоком” тоже встречались. И Кузнецова встречалась с “Единой Россией”. Все встречались со всеми. А теперь они хотят своего главу и опасаются, что к нам примкнут другие депутаты. Видимо, когда они вели переговоры, они поняли, что их не поддерживает нужное количество, - полагает Мишкинс.

Общественные активисты подозревают, что “Яблоку” муниципалитет нужен ради собственных политических амбиций. Сами они уверяют, что пошли в депутаты, чтобы получить новые возможности в своей активистской деятельности.

- Нас политическая повестка не интересует, а у партии “Яблоко”, видимо, свои политические амбиции. В каком году выборы в ЗакС? В двадцать первом? - поинтересовалась у корреспондента ЗАКС.Ру Мишкинс. - А Вика [Фадеева] в ЗакС не хочет. Про нее можно найти кучу информации: сколько человек сделал, сколько статей написал… Наш выбор голосовать за Вику - очевидный выбор. Мы голосуем за свою коллегу, которая много лет здесь работала. Каким образом мы становимся аффилированными с “Единой Россией”?

Второе заседание совета и следующая попытка выбрать его главу состоятся 23 октября. К этому времени стороны намерены снова попытаться найти компромисс.

- Будет новый виток обсуждений, - ожидает Фадеева.

Кузнецова, в свою очередь, отметила, что ее фракция ждет предложений от коллег-общественников.

Тем временем, с момента избрания шестого созыва совета МО “Смольнинское” прошел месяц. Депутаты уверяют, что погрузились в новую работу и без избрания постоянного главы.

Координатор проекта “Центральный район за комфортную среду обитания” Ярослав Костров рассказал ЗАКС.Ру, что после муниципальных выборов количество обращений в соцсетях к активистам выросло в несколько раз. Он связывает это с ростом узнаваемости движения и его представителей. О новых преимуществах говорят и избранные депутаты.

- У нас появилась возможность депутатского запроса, люди стали чаще сами нас находить. Мы постоянно проводим переговоры с администрацией района, Жилкомсервисом и другими структурами. Вы же понимаете, что у любой службы больший отклик вызывает обращение депутата, чем простого местного жителя, - рассказала Мишкинс.

“Яблочница” Кузнецова иронизирует над депутатской активностью коллег из общественной организации. По ее словам, никто в совете кроме представителей ее фракции не поднимал вопрос о днях приема граждан и не запрашивал проекты адресной инвестиционной программы, а также другой документации, необходимой для работы над бюджетом.

- Группа Кострова постоянно кричит, что они работают для района, но документов никаких не просили, - добавила депутат.

Активисты “Центрального района” после заседания совета ушли решать вопрос освещения детской площадки на 3-й Советской улице. Отдельные “яблочники” собирались присоединиться к акции памяти Анны Политковской. Между тем, не сумевший переизбраться депутатом глава пятого созыва совета единоросс Григорий Ранков вернулся в свой кабинет. Он может не спешить собирать вещи. Полномочия Ранкова должны были истечь на следующий день после избрания нового главы, но из-за политического кризиса в муниципалитете он остался исполняющим обязанности руководителя еще на две с половиной недели.

Сергей Еремеев

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