СМИ: Новая волна отставок губернаторов начнется во второй половине октября

Во второй половине октября в отставку могут уйти несколько глав регионов, где в 2020 году должны состояться губернаторские выборы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Прямые выборы губернаторов в 2020 году пройдут в 16 регионах, еще в одном случае – Ханты-Мансийского автономного округа – глава будет избран на непрямых выборах. Пока, по информации издания, по главам этих субъектов принимаются решения, останутся они на своих постах или нет.

Три источника указали на высокую вероятность оставки главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. По словам одного из собеседников, его место может занять сенатор от региона Ростислав Гольдштейн. Другие вероятные претенденты на уход – глава Пензенской области Иван Белозерцев и ростовский губернатор Василий Голубев.

Еще два источника прогнозируют уход главы ХМАО Натальи Комаровой. Среди возможных кандидатов на отставку также называют Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).

В конце сентября агентство «Минченко консалтинг» представило рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0». В группе риска оказались те, кто руководит регионами десять лет и более. Среди таких эксперты упомянули Игнатьева, Комарову и Илюхина. Также эксперты отметили вероятность отставки губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Ротации губернаторов перед выборами проходят с 2017 года, как правило – осенью и весной. В 2018 году в рамках одной из волн в отставку ушел губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Его место в качестве врио главы города занял экс-полпред президента в СЗФО Александр Беглов, который затем победил на выборах губернатора.

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