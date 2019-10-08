Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:51

СМИ: Новая волна отставок губернаторов начнется во второй половине октября

фото ЗакС политика СМИ: Новая волна отставок губернаторов начнется во второй половине октября

Во второй половине октября в отставку могут уйти несколько глав регионов, где в 2020 году должны состояться губернаторские выборы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Прямые выборы губернаторов в 2020 году пройдут в 16 регионах, еще в одном случае – Ханты-Мансийского автономного округа – глава будет избран на непрямых выборах. Пока, по информации издания, по главам этих субъектов принимаются решения, останутся они на своих постах или нет.

Три источника указали на высокую вероятность оставки главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. По словам одного из собеседников, его место может занять сенатор от региона Ростислав Гольдштейн. Другие вероятные претенденты на уход – глава Пензенской области Иван Белозерцев и ростовский губернатор Василий Голубев. 

Еще два источника прогнозируют уход главы ХМАО Натальи Комаровой. Среди возможных кандидатов на отставку также называют Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).

В конце сентября агентство «Минченко консалтинг» представило рейтинг политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0». В группе риска оказались те, кто руководит регионами десять лет и более. Среди таких эксперты упомянули Игнатьева, Комарову и Илюхина. Также эксперты отметили вероятность отставки губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Ротации губернаторов перед выборами проходят с 2017 года, как правило – осенью и весной. В 2018 году в рамках одной из волн в отставку ушел губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Его место в качестве врио главы города занял экс-полпред президента в СЗФО Александр Беглов, который затем победил на выборах губернатора.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


9:57    
Идёт нормальный процесс ротации кадров! Кто не справляется с обязанностями, того просят условно подвинуться...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
9:51 СМИ: Новая волна отставок губернаторов начнется во второй половине октября   1

9:25 МВД требует от оппозиционеров 18 млн рублей за работу полиции на акциях протеста в Москве   2

7 октября, 23:44 Муниципал: Принуждение к миру в МО “Смольнинское”   2

7 октября, 20:55 СМИ: Горсуд получил дело о разглашении гостайны полицейским в WhatsApp

7 октября, 20:34 Путин повысил зарплаты себе, Медведеву, главам силовых ведомств и другим руководителям   3

7 октября, 20:19 Задержанных у Мосгорсуда экс-фигурантов «московского дела» отпустили из отдела полиции

7 октября, 19:53 У Соловецкого камня вспоминают Анну Политковскую в окружении полиции   3

7 октября, 19:07 Росгвардия не увидела нарушений в действиях бойцов ОМОНа, задержавших Павла Устинова   1

7 октября, 18:36 Муниципал: Суд отложил рассмотрение исков экс-кандидатов к УИКам "Екатерингофского"   1

7 октября, 18:34 Улице в центре Цхинвала присвоили имя Путина   6

7 октября, 18:15 Смольный хочет отсудить у строителей "Газпром Арены" почти 9 млрд рублей   1

7 октября, 18:07 Муниципал: "Яблоко" заблокировало выборы главы МО "Смольнинское"   2

7 октября, 17:47 Беглов от лица петербуржцев поздравил "мудрого политика" Путина с 67-летием   5

7 октября, 17:22 СК не стал проверять полицейских, из-за которых двухлетняя дочь Азара осталась в квартире одна   1

7 октября, 16:55 Стилиста Сергея Зверева грозятся поставить на учет в полиции   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru