В Москве задержали активистов "бессрочки" и журналиста из-за акции ко дню рождения Путина

В Москве вечером 7 октября полицейские задержали трех активистов «Бессрочного протеста» и корреспондента «МБХ медиа» Никиту Масловского, передает «МБХ медиа».

Активисты – Ольга Мисик, Афанасий Афанасьев и Саиданвар Сулаймонов – собирались провести акцию, приуроченную ко дню рождения президента Владимира Путина. Масловского редакция направила освещать происходящее. Полицейские не уточнили, на каком основании задерживают активистов, журналист предоставил редакционное задание и пресс-карту, но его все равно задержали. Один из участников «бессрочки» пожаловался на боль в руке: при задержании к нему применили силу.

Задержанных доставили в ОВД по Дорогомиловскому району. Долгое время их держали в холодном автозаке. В отдел полиции под предлогом плана «Крепость» не пускали адвоката Татьяну Соломину, которая, как законный представитель, собиралась забрать Ольгу Мисик.

Никиту Масловского отпустили из ОВД к трем часам ночи без протокола с обязательством о явке. Вскоре отпустили и Мисик, которая с адвокатом подала заявление о незаконном задержании. Афанасьева и Сулеймонова оставили в отделе до утра. В отношении первого составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции), он ждет суда в полиции, передает «ОВД-Инфо». Сулеймонова полицейские решили проверить на предмет нарушения миграционного законодательства, если оно не подтвердится, то на него хотят составить протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил участия в акции) и отпустить.