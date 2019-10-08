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11:46

ЕСПЧ присудил 5,7 тысяч евро активистке за задержание на антикоррупционном протесте в Петербурге

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил 5,7 тысяч евро активистке за задержание на антикоррупционном протесте в Петербурге

Европейский суд по правам человека присудил 5750 евро в пользу Катерины Корнеевой по делу о задержании на акции протеста 12 июня 2017 года, сообщает «Апология протеста».

После задержания на акции в отношении Корнеевой составили два протокола: по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции) и по ст. 19.3 КоАП (невыполнение требований сотрудника полиции). По обоим протоколам она была оштрафована. ЕСПЧ счел это нарушением ст. 5 и 6 Конвенции о защите прав человека (право на личную неприкосновенность и право на справедливый суд).

Также ЕСПЧ окончательно признал, что незаконно составлять на задержанных протоколы по ст. 20.2 и ст. 19.3 КоАП одновременно, это нарушает ст. 4 Протокола 7 к Конвенции (запрет на привлечение за одно и то же деяние дважды). В «Апологии протеста» предположили, что из-за позиции ЕСПЧ в 2018 году Верховный суд России признал практику двойного привлечения за одну акцию незаконной.

Корнеевой ЕСПЧ присудил компенсацию морального вреда в 3250 евро. Еще 2500 евро – в качестве судебных издержек.

12 июня 2017 года прошли антикоррупционные акции протеста по всей стране. В Петербурге в несогласованном митинге приняло участие по разным оценкам более 10 тысяч человек. Акции сопровождались жесткими задержаниями.

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