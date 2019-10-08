Песков не понимает, как Трамп собиратся "поладить с Россией"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признался, что американский лидер Дональд Трамп, время от времени говорящий о необходимости "поладить с Россией", ведет себя так, что смысл этой идиомы в Кремле понять затрудняются.

"Действительность наших двусторонних отношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями Трампа", - цитирует отечественного чиновника "Интерфакс".

По оценке, данной Песковым, будничные контакты между двумя правительствами гораздо более "печальные", нежели декларации о намерениях. Почему дела обстоят именно так, Песков не знает, полагая, что это предмет для аналитики политологов.

Трамп победил на выборах в США в конце 2016 года.