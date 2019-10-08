Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:43

Директором ФСИН стал бывший глава красноярского ФСБ

фото ЗакС политика Директором ФСИН стал бывший глава красноярского ФСБ

Новым главой Федеральной службы исполнения наказания назначен Александр Калашников, следует из информации на сайте ведомства.

Калашников – бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю, уточняет РБК. Также он с 2011 по 2017 годы возглавлял управление ФСБ по Коми.

Прежний директор, Геннадий Корниенко, ушел в отставку 3 октября, врио начальника был назначен Анатолий Рудый. Перед этим, говоря об отставке Корниенко, СМИ упомянули, что формальной причиной стало достижение предельного срока нахождения на службе: 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:13    
Пусть возрождает лагеря ГУЛАГ-скоро понадобятся под врагов народа России-прозападников!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:58 Альбац: Дело Светланы Прокопьевой абсолютно за пределами добра и зла

16:47 Прокурор Москвы требует от оппозиции почти 5 млн рублей из-за митингов в Москве

16:25 Не дождавшись помощи властей, в Карелии самостоятельно провели мост на остров

16:22 Арбитражный суд Петербурга переехал в новое здание на улице Смольного

15:43 Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру

15:19 Суд отменил приговор фигуранту дела "Нового величия" Ребровскому

14:55 Экоактивистов тревожит обстановка в поселке имени Морозова

14:44 Теплицкую и Косаревскую не взяли в новый состав ОНК

14:43 Члены ГИК поспорили о работе ТИК №1

14:21 В красноярском управлении МВД беспокоятся за безопасность губернатора

13:54 В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки

13:45 Набережную Матисова канала украсили новые деревья   1

13:43 Директором ФСИН стал бывший глава красноярского ФСБ   1

12:59 Песков не понимает, как Трамп собиратся "поладить с Россией"   3

12:35 В Подмосковье поклонники Путина посвятили ему граффити величиной с дом

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru