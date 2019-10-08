Набережную Матисова канала украсили новые деревья

В Красносельском районе чиновники из петербургской и районной администраций высадили 50 саженцев красного дуба и черемухи. Таким образом благоустроили аллею между улицами Катерников и Адмирала Трибуца, примыкающую к набережной Матисова канала.

В мероприятии также деятельно поучаствовали представители ЗакСа и жители окрестных высотных новостроек.

Акция прошла под эгидой программы "Зеленый кодекс", в рамках которой реализуются различные экологические инициативы, в том числе просветительского характера.

Фотография: сайт городского правительства

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