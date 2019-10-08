В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому предлагается ввести более общую возрастную маркировку произведений литература и искусства, чем нынешняя, передает РИА «Новости».

Сейчас произведения помечают маркировками 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+. Из них депутаты предлагают оставить только 18+. Другие предложено заменить на общие рекомендации без указания конкретного возраста: «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей».

Первую версию законопроекта внесли в мае члены комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской. Депутаты указали в пояснительной записке, что издательства маркируют классические произведения литературы 18+, используя «формальное, механистическое следование букве закона». Новые механизмы, по задумке депутатов, должны отрегулировать доступ детей к культурным ценностям.

Правительство поддержало законопроект с условием доработки замечаний к первому чтению. В новой редакции законопроект может быть рассмотрен на ближайшем заседании комиссии по культуре.