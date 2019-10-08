Арбитражный суд Петербурга переехал в новое здание на улице Смольного

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти начал работу в новом здании на улице Смольного, 6, сообщили в Смольном.

В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Любовь Совершаева, глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и представители судебного сообщества Петербурга. Новое здание площадью 32 тысячи кв. м. включает в себя 50 больших и малых залов для заседаний и совещательные комнаты для судей.

В арбитражном суде работают 107 судей и 340 сотрудников аппарата. Совершаева поблагодарила их за эффективную работу, преданность делу, ответственность и принципиальность.

Новое здание для арбитражного суда начали строить в 2011 году, хотя о строительстве говорили еще в 2008-м. Прежде на этом месте был двухэтажный корпус дома престарелых, построенный еще до революции. Здание строилось по проекту ООО «Григорьев и партнеры» Владимира Григорьева, который сейчас возглавляет комитет по градостроительству и архитектуре.

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