Эксперты: Думские депутаты за прошедший год практически не голосовали отрицательно

Специалисты, представляющие Центр политической конъюнктуры, опубликовали доклад, в котором проанализировано то, как с сентября 2018 по сентябрь 2019 годы голосовали представленные в Государственной думе депутаты. Полученные результаты приводит РБК.

Подсчитано, что за прошедший год 450 парламентариев имели шанс так или иначе проголосовать 3325 раз. В итоге, по статистике, кнопку "за" нажали в 72% случаев, не нажималась никакая кнопка в 26% случаев. Всего в 0,7% случаев голосование было протестным и только в 0,06% случаев законотворцы от голосования воздерживались.

Чаще всех "за" голосовали единороссы (81%), а не соглашались с рассматриваемыми инициативами чаще других коммунисты (3,8% голосов).