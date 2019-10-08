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Муниципал

18:15

Прокуратура требует от учреждения МО «Морские ворота» закрыть хостел

фото ЗакС политика Прокуратура требует от учреждения МО «Морские ворота» закрыть хостел

Прокуратура Кировского района проверила хостел «Один четыре» на улице Двинской. Об этом ведомство сообщило 8 октября. 

Мини-гостиница относится к автономному учреждению  «Агентство по управлению муниципальной собственностью», которое создано местной администрацией МО «Морские ворота». По информации прокуратуры, содержание хостела противоречит закону и  целям создания автономного учреждения. 

Ведомство обратилось в суд. Прокуратура требует, чтобы «Агентство по управлению муниципальной собственностью» прекратило оказывать гостиничные услуги.

Напомним, хостел в ноябре 2018 года обнаружил действующий тогда муниципальный депутат округа Даниил Кен. По его словам, муниципальный совет не давал согласия на работу мини-гостиницы. Кен предложил другим мундепам МО «Морские ворота» обратиться в прокуратуру, но его поддержал только один оппозиционный депутат Сергей Виниченко. Они планировали в индивидуальном порядке отправить депутатские запросы по поводу деятельности хостела «Один четыре» прокурору Петербурга Сергею Литвиненко


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