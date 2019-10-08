Победившим в Мурино "яблочникам" удалось избрать своего главу совета

Команде "Яблока", которая взяла 13 из 20 мандатов в совете депутатов Муринского городского поселения Ленобласти, получилось избрать главу округа из своих рядов. Им стал 35-летний экономист по образованию Дмитрий Кузьмин, он местный житель. Известно, что в недавнем прошлом во-многом благодаря его активности удалось добиться прокладывания от властей проезда под КАД.

Поскольку в регионе существует двухуровневая система муниципальной власти, Кузьмин будет представлять Мурино в составе совета депутатов Всеволожского муниципального района Ленобласти.

Отметим, что Муринское городское поселение - район на границе города и области.