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19:23

Чиновники снесли незаконный склад на Октябрьской набережной

фото ЗакС политика Чиновники снесли незаконный склад на Октябрьской набережной

Работники комитета по контролю за имуществом повторно навестили объект по адресу Октябрьская набережная, дом 104к40, и обнаружили, что арендатор, летом получивший указание ликвидировать незаконно стоящее здание мебельного склада, этого не сделал. В результате постройку 8 октября разбирали представители власти и подчиняющиеся им рабочие.

Участок земли самовольно использовался компанией ООО "Космос-мебель", у которой не было на это необходимых юридических документов. Основное помещение занимало около 600 кв. метров. Обладающий правовой силой договор аренды у бизнесменов имелся только на соседний земельный участок.

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Фотографии: пресс-служба городского правительства


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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