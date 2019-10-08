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19:56

Особняк Каплуна на Крестовском близок к открытию после капитального ремонта

фото ЗакС политика Особняк Каплуна на Крестовском близок к открытию после капитального ремонта

Особняк В.Л. Каплуна на Морском проспекте, построенный в 1908 году и столетием спустя пришедший в упадок, почти полностью освободили от лесов в ходе капитального ремонта, которые подходит к концу. Об этом пишет портал "Канонер".

Здание, являющееся памятником культурно-исторического наследия, входит в состав знаменитой 31 городской больницы. После окончания всех работ в нем должен будет открыться современный городской центр рассеянного склероза. Срок открытия центра переносили во-многом из-за обилия бюрократических проволочек.

Особняк выполнен в стиле модерн.

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