Особняк Каплуна на Крестовском близок к открытию после капитального ремонта

Особняк В.Л. Каплуна на Морском проспекте, построенный в 1908 году и столетием спустя пришедший в упадок, почти полностью освободили от лесов в ходе капитального ремонта, которые подходит к концу. Об этом пишет портал "Канонер".

Здание, являющееся памятником культурно-исторического наследия, входит в состав знаменитой 31 городской больницы. После окончания всех работ в нем должен будет открыться современный городской центр рассеянного склероза. Срок открытия центра переносили во-многом из-за обилия бюрократических проволочек.

Особняк выполнен в стиле модерн.