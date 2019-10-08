Союз журналистов Петербурга требует закрытия дела Светланы Прокопьевой

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти опубликовал открытое обращение, с требованием прекратить расследование дела журналистки Светланы Прокопьевой, которой инкриминируется оправдание терроризма. Адресатами письма стали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Юрий Чайка, полпред в СЗФО Александр Гуцан, а также прокуратура и СК Псковской области.

Журналистское сообщество, подписавшее документ, обращает внимание на то, что было проведено как минимум две независимых лингвистических экспертизы, не нашедших в прошлогоднем тексте выступления Прокопьевой следов вменяемого преступления.

Кроме того, к аналогичным выводам, напоминают авторы письма, пришла комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека при президенте. Исходя как минимум из сказанного выше, по твердому убеждению "подписантов", следует прекратить преследование женщины, которой грозит до семи лет лишения свободы.

Прокопьева рассуждала о мотивах, двигавших несовершеннолетним террористом Михаилом Жлобицким, который взорвал себя у стен архангельского управления ФСБ в октябре прошлого года.

В защиту Прокопьевой по стране проходят пикеты.