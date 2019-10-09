Умер бывший главный архитектор Петербурга Юрий Митюрев

Минувшим вечером, 8 октября, в возрасте 70 лет скончался заслуженный архитектор России Юрий Митюрев, уведомила пресс-служба городского комитета по градостроительству и архитектуре.

С 2008 по 2013 год Митюрев был главным архитектором Северной столицы. Параллельно "зодчий" состоял в секретариате петербургского отделения Союза архитекторов России и и занимал пост в Градостроительном совете при правительстве города.

За время, проведенное Митюревым на посту главного архитектора, он смог поставить барьер бесконтрольной, хаотичной застройке в Петербурге и создал вместе с коллегами первый архитектурно-художественный регламент, защитивший исторический центр.