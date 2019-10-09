Власти районов Петербурга будут привлекать к ответственности за несанкционированные свалки Администрации районов Петербурга смогут составлять административные протоколы на виновников несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Депутаты ЗакСа 9 октября приняли в третьем чтении соответствующую инициативу единороссов Дениса Четырбока и Алексея Цивилева. За организацию несанкционированных свалок в Петербурге предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и до 1 млн рублей - для юридических. Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию" .



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