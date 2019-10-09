Власти районов Петербурга будут привлекать к ответственности за несанкционированные свалки

Администрации районов Петербурга смогут составлять административные протоколы на виновников несанкционированных свалок твердых бытовых отходов.
Депутаты ЗакСа 9 октября приняли в третьем чтении соответствующую инициативу единороссов Дениса Четырбока и Алексея Цивилева.
За организацию несанкционированных свалок в Петербурге предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей - для должностных лиц и до 1 млн рублей - для юридических.
Сергей Еремеев
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