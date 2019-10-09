Многодетные семьи Петербурга будут оплачивать вывоз мусора по льготным тарифам

Петербургские семьи, имеющие трех и более детей, смогут претендовать на частичную компенсацию от государства платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Соответствующую инициативу приняли в первом чтении 9 октября депутаты ЗакСа.

Законопроект разработали члены “Единой России” Александр Тетердинко, Мария Щербакова и Роман Коваль.

Предусматривается, что семьи с тремя несовершеннолетними детьми получат компенсацию в 30%, семьи, имеющие от четырех до семи детей - 40%, родителям восьмерых и более несовершеннолетних детей компенсируют половину суммы.

Четырбок заявил, что после окончательного принятия закона воспользоваться льготами смогут около 43 тысяч многодетных семей.

Сергей Еремеев

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