Геннадия Гудкова и "Эхо Москвы" обязали выплатить компенсацию "мусорному" бизнесмену

Суд в Москве назначил оппозиционного политика Геннадия Гудкова и радиостанцию "Эхо Москвы" заплатить моральную компенсацию руководителю строительной компании "РТ-Инвест" Андрею Шипелову, сообщил ресурс "МБХ Медиа". Коммерческая организация, в основном, занимается строительством мусорных полигонов в Московской области.

Гудков обязан перечислить 15 тысяч рублей штрафа, СМИ - выступить с опровержением некоторых прозвучавших в эфире его речей. Кроме того, оба ответчика должны государству 403 тысячи рублей за судебные издержки.

"Я буду только злее и активнее, потому что эти мерзавцы уничтожают мою Родину, мою природу, - отреагировал политик в своем Facebook, добавив, что готовит апелляцию.

Отметим, что широкое народное возмущение подмосковными свалками, выливающееся время от времени в уличные волнения, берет свое начало весной 2018 года, когда фактически восстал Волоколамск.