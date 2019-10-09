Осужденный на 3 года фигурант "московского дела" отказался от признательных показаний

Участник уголовного разбирательства о "массовых беспорядках" Иван Подкопаев, ранее получивший 3 года колонии, во время апелляции на свой приговор отказался от данных ранее признательных показаний, информирует "Новая газета".

"Свои действия не считаю преступлением. Прошу суд вынести оправдательный приговор", - заявил он.

Подкопаев также заявил отводы прокурору и судье, однако удовлетворить их суд отказался. После этого мужчина попросил отозвать от участия в процессе своего адвоката Николая Фомина, допустив вместо него отца. Эти прошения судья удовлетворил.

Напомним, суд отправил Подкопаева в колонию 3 сентября: 27 июля во время протестной акции он распылил перцовый баллончик в сторону полицейских и Росгвардии. Изначально дело его рассматривалось в отдельном порядке, так как он признал вину.