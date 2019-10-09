Правительство Ленобласти за 4 млн рублей изучит отношение жителей к коррупции

Руководство Ленинградской области собирается провести соцопрос среди местных жителей с целью изучить их отношение к власти, коррупции, экстремизму. На соответствующую закупку обратил внимание Znak.com. Начальная цена тендера - 4,4 млн рублей, заявки принимаются до 28 октября. Результаты изыскания победитель обязан будет предоставить до конца текущего года.

Как говорится в техзадании к закупке, подрядчик должен провести 5 исследований, после чего собрать данные в единый отчет. Чиновники просят уделить особое внимание ответам жителей муниципальных районов и городского округа Ленобласти об эффективности деятельности региональных органов госвласти и местного самоуправления.

Помимо прочего подрядчик должен провести опрос среди экспертов на обозначенные темы. Отдельно стоит изучить отношение ленинградцев к негативным социальным явлениям и деструктивному поведению (употреблению наркотиков, экстремизму и терроризму).