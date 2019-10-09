ККИ выгнал общепит, магазин одежды и салон красоты из дома на Мытнинской

Работники комитета по контролю за имуществом освобождают занятые незаконного площади в доме №5/2А по улице Мытнинской, уведомляет пресс-служба ведомства.

В частности, в здании несанкционированно "обитали" салон красоты, магазин одежды и точка общепита. Договор с арендаторам город расторг еще в июне. Дом является объектом кульнаследия регионального значения.

Также из дома по Купчинской улице, 15, ККИ выселяет ресторан: договор аренды с ним был расторгнут еще в 2016 году. На улице Коллонтай, 9А, в помещении площадью более 80 "квадратов" выявили деятельность нелегального продуктового магазина. Его "собрата" обнаружили и на Большом проспекте П.С., 28.