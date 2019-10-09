Участок Витебского проспекта "подлатают" за 64 млн рублей Сотрудники петербургских дорожных служб начали плановый ремонт участка Витебского проспекта от Южной окружной железной дороги до Московского шоссе, уведомили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Длина отрезка, на котором будет полностью заменено асфальтовое покрытие, - 1,3 км. Работы будут вестись на 23,39 тысячах квадратных метров проезжей части. Также будут заменены 7,3 тысячи "квадратов" тротуара. Совокупная стоимость ремонта составляет 64,44 млн рублей. В связи с проведением работ с 9 октября до 21 часа 13 октября, в ночное время с 13 по 27 октября и с 8 часов утра 27 октября по 7 ноября будет ограничено движение на Витебском проспекте в районе Шушар. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен