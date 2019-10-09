Суд решил привлечь районные отделения МВД к делу о разгоне первомайского шествия

Смольнинский районный суд продолжил рассмотрение иска представителей партии «Яблоко» Тимура Гедеванишвили и Владимира Молодоженя к МВД России и комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. Заседание прошло 9 октября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

«Яблочники» требуют признать комитет и МВД виновными в разгоне общедемократической колонны на шествии 1 мая 2019 года. На заседании также присутствовал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов как заинтересованное лицо. Он выступил со своей позицией, в которой поддержал требование истцов признать незаконным действия и/или бездействия комитета по вопросам законности и МВД.

Представитель Министерства внутренних дел в суде представил документ о том, что охрану общественного порядка во время шествия по Невскому проспекту от улицы Марата до Литейного проспекта осуществляли полицейские из управления МВД по Приморскому району. Также он пояснил, что на Лиговском проспекте работали представители отделений МВД по Василеостровскому и Калининскому районам.

Суд решил привлечь ведомства в качестве соответчика, а также сделать ответчиком ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Из-за появления новых лиц в деле суд отложил заседание до 13 ноября.

Как ранее писал ЗАКС.Ру, оппозиция хотела провести 1 мая на Невском проспекте шествие, которое было согласовано со Смольным. Фактически мероприятие оказалось сорванным, а полиция задержала активистов и организаторов шествия якобы за несогласованную акцию.

Позже временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что оппозиционеры принесли с собой на Первомай оскорбительные плакаты.

София Саттарова

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