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16:31

В Нижнем Новгороде задержали пикетчика с плакатами в память о Немцове

фото ЗакС политика В Нижнем Новгороде задержали пикетчика с плакатами в память о Немцове

Сотрудники нижегородской полиции прервали одиночный пикет в центре города: с плакатами в память об убитом политике Борисе Немцове, который сегодня мог бы отметить 60-летний юбилей, вышел местный активист Андрей Сорокин.

"Его повезли в отделении полиции № 5. Сорокин говорит, что все хорошо. Ждет, когда дознаватель придет. Пока процессуальных действий не производят", - рассказал в беседе с "МБХ медиа" руководитель местного отделения партии "Яблоко" Олег Родин.

От себя "яблочник" добавил, что, как ему кажется, внимание правоохранителей Сорокин мог привлечь из-за грядущего визита в город Владимира Путина.

Пикет активист решил провести напротив нижегородского Кремля. На плакатах, которые он разместил рядом с собой, упоминались Немцов, Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. Заказчик преступления не найден до сих пор.

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17:19    
Огромное спасибо чеченцам за эту мразь немцова!

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