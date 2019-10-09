Минюст уточнил, что признал ФБК иноагентом из-за спонсирования из США и Испании

Представитель Министерства юстиции Владимир Титов в беседе с "Интерфаксом" уточнил, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального был внесен в реестр НКО-иноагентов после того, как у него обнаружили финансы иностранного происхождения.

В частности, одними из источников денежного достатка фонда указаны Star-Doors.Com из США и Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании. Общая сумма, поступившая от них ФБК, составила 140 тысяч рублей.

Также Титов отметил, что, по его мнению, работники фонда пытаются влиять на органы госвласти, принимают участие и организуют часто несанкционированные митинги и шествия, занимаясь таким образом политической деятельностью.

В свою очередь Навальный потребовал предоставить ему доказательства наличия у ФБК иностранного спонсирования. Политик утверждает, что все деньги, получаемые антикоррупционной организацией, - это добровольные пожертвования граждан РФ.