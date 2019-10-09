В муниципальный совет "Литейного округа" предложили пригласить священника

Председатель содружества "За други своя" Валентин Боцвин на встрече с муниципальными депутатами "Литейного округа" 9 октября предложил освятить здание муниципалитета после того, как мундеп-"яблочник" Сергей Трошин продемонстрировал там радужный флаг.

- Произошло осквернение. Надо священника пригласить и освятить, чтобы это не повторилось, чтобы мы не превратились в Европу, - заявил Боцвин.

- Гейпарады в "Литейном округе" не пройдут, - добавила жительница муниципалитета Наталья Архипова.

Представитель Российского союза ветеранов рассказал, что Россию накрыла "голубая волна", которую внешние враги используют как способ разложения страны.

Встреча восьми муниципальных депутатов с жителями округа началась после того, как заседание совета не состоялось из-за отсутствия кворума. Заседание проигнорировали 11 депутатов от "Яблока", которые ранее сами инициировали и провели выборы главы. "Яблочники" не признают легитимность заседания, инициированного Дайняком, а Дайняк не признает итоги заседания, созванного представителями "Яблока".

Сергей Еремеев