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18:11

От разрушенного дома Шагина на Фонтанке сохранится только фасад

фото ЗакС политика От разрушенного дома Шагина на Фонтанке сохранится только фасад

Полуразрушенный дом Шагина в историческом районе Коломна не будет восстановлен. Город планирует оставить в сохранности только фасад, глядящий на набережную Фонтанки, и спрятавшуюся за парадной частью здания лестницу. Об этом пишет издание "Канонер" со ссылкой на представителей совета по сохранению культурного наследия, который обсуждал будущее объекта.

На месте руин должен появиться новый корпус гостиницы, которую ранее соорудило в реконструированном здании по соседству ЗАО "Нежилой фонд консалт".

Благодаря градозащитному сообществу построенный в начале XIX века дом Шагина признали памятником культурно-исторического наследия. К тому моменту (2015 год) его дворовые флигели были уже снесены.

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