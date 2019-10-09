Столичные силовики сорвали оппозиционную выставку "Осень пахана"

Столичный клуб "Бумажная фабрика" за день до открытия согласованной выставки оппозиционных художников "Осень пахана" решил неожиданно расторгнуть достигнутое ранее соглашение.

"Только что на "Бумажную фабрику" поступили неофициальные угрозы от сотрудников "правоохранительных" органов о том, что если они завтра приютят выставку "Осень пахана", то они им устроят "сладкую жизнь". Ищем другую площадку!" - рассказали организаторы мероприятия у себя в паблике "ВКонтакте".

Как пояснил куратор выставки Вадим Соболев в беседе с "МБХ медиа", на данный момент основным препятствием является экспресс-поиск необходимого места, которое должно быть достаточно вместительным из-за того, что мероприятие широко освещалось в соцсетях, поэтому ожидается наплыв людей.

"Сложность в том, что любая площадка так же сможет подвергнуться преследованиям", - подытожил Соболев.

Ранее выставке не дали пройти и в другом общественном пространстве Москвы - Dordor Gallery.

На локальном "биеннале" должны представить картины современных российских художников, имеющие остросоциальный и политический подтекст.