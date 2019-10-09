18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

18:09

Столичные силовики сорвали оппозиционную выставку "Осень пахана"

фото ЗакС политика Столичные силовики сорвали оппозиционную выставку "Осень пахана"

Столичный клуб "Бумажная фабрика" за день до открытия согласованной выставки оппозиционных художников "Осень пахана" решил неожиданно расторгнуть достигнутое ранее соглашение.

"Только что на "Бумажную фабрику" поступили неофициальные угрозы от сотрудников "правоохранительных" органов о том, что если они завтра приютят выставку "Осень пахана", то они им устроят "сладкую жизнь". Ищем другую площадку!" - рассказали организаторы мероприятия у себя в паблике "ВКонтакте".

Как пояснил куратор выставки Вадим Соболев в беседе с "МБХ медиа", на данный момент основным препятствием является экспресс-поиск необходимого места, которое должно быть достаточно вместительным из-за того, что мероприятие широко освещалось в соцсетях, поэтому ожидается наплыв людей.

"Сложность в том, что любая площадка так же сможет подвергнуться преследованиям", - подытожил Соболев.

Ранее выставке не дали пройти и в другом общественном пространстве Москвы - Dordor Gallery.

На локальном "биеннале" должны представить картины современных российских художников, имеющие остросоциальный и политический подтекст.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:21 Яшин считает Немцова универсальной и системообразующей фигурой   1

20:21 Амосов обратил внимание на успехи Беглова в Петроградском районе во время выборов

19:54 Путин напутствовал новоизбранных губернаторов на личной встрече

19:50 Петербуржцы почтили память Немцова у Соловецкого камня   1

19:15 Глазьев перестал быть советником Путина

18:47 Суд не стал восстанавливать на службе полицейского, задерживавшего Ивана Голунова

18:44 Назван российский город, жители которого чаще всего матерятся в интернете

18:11 От разрушенного дома Шагина на Фонтанке сохранится только фасад

18:09 Столичные силовики сорвали оппозиционную выставку "Осень пахана"

17:31 Лингвисты не обнаружили оправдания терроризма в статье Прокопьевой о теракте в Архангельске

17:27 Навальный поговорил с Фрэнсисом Фукуямой о России и постсоветском человеке   2

17:11 Муниципал: В муниципальный совет "Литейного округа" предложили пригласить священника

16:56 Минюст уточнил, что признал ФБК иноагентом из-за спонсирования из США и Испании   1

16:52 Профессор Соловей: Сепаратистские настроения в регионах - миф и пропаганда   1

16:31 В Нижнем Новгороде задержали пикетчика с плакатами в память о Немцове   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru