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19:54

Путин напутствовал новоизбранных губернаторов на личной встрече

фото ЗакС политика Путин напутствовал новоизбранных губернаторов на личной встрече

Президент Владимир Путин 9 октября проводит встречу в Кремлевском дворце с 19 руководителями регионов, которых выбрали в ходе единого дня голосования. Примечательно, что все они были в той или иной форме выдвинуты властью. В своем обращении к ним за круглым столом лидер страны поделился с региональными начальниками бесценным, с его точки зрения, секретом.

"Я нисколько не сомневаюсь, что у вас достаточно опыта и жизненного, и профессионального для того, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но без чуткого - именно чуткого - отношения к людям успеха вам не добиться". - цитирует слова Путина РИА "Новости".

Выразил гарант конституции также и определенную надежду.

"Я хотел бы пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь период предстоящий на этой высокой должности работали с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании", - подчеркнул президент.

В его понимании, на таком высоком уровне нужно не просто работать, а работать "напряженно", иначе трудно будет выполнить обещания, которые чиновники успели раздать электорату.

Среди глав регионов, которые победили 8 сентября, оказался и губернатор Петербурга Александр Беглов, набравший 64,46 процентов голосов избирателей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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