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9 октября, 20:51

Воспитательницу уволили за объяснение фигурирующей в сказке фразы "сажать на кол"

фото ЗакС политика Воспитательницу уволили за объяснение фигурирующей в сказке фразы "сажать на кол"

Воспитательница детского сада в Таганроге осталась без работы за то, что в процессе чтения детям сказки "Конек-горбунок" ей пришлось, отвечая на вопрос, объяснить, что означает упомянутое в тексте посажение на кол и как именно от этого может быть больно, передает ТАСС.

Обращения в суды двух инстанций успехом для женщины не обернулись. По мнению суда, уволили ее правомерно, в соответствии со статьей 336 Трудового кодекса ("применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника").

Увольнение произошло после жалоб родителей и создания специальной комиссии в детском саду.

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9 октября, 23:46    
Идиотизм администрации садика. И что она должна была сказать? Сказала правду.
Враги народа в тепличных условиях выращивают из детей розовых овец. Вот и вырастают олухи, боящиеся слово молвить.
С конца копья кормить надо, а не вытирать сопли до пенсии.
Кстати, интересно где она взяла злосчастную сказочку?

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