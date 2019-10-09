Воспитательницу уволили за объяснение фигурирующей в сказке фразы "сажать на кол"

Воспитательница детского сада в Таганроге осталась без работы за то, что в процессе чтения детям сказки "Конек-горбунок" ей пришлось, отвечая на вопрос, объяснить, что означает упомянутое в тексте посажение на кол и как именно от этого может быть больно, передает ТАСС.

Обращения в суды двух инстанций успехом для женщины не обернулись. По мнению суда, уволили ее правомерно, в соответствии со статьей 336 Трудового кодекса ("применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника").

Увольнение произошло после жалоб родителей и создания специальной комиссии в детском саду.