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10:17

Памфилова пожаловалась Путину на "скандальные и циничные" мунвыборы в Петербурге

фото ЗакС политика Памфилова пожаловалась Путину на "скандальные и циничные" мунвыборы в Петербурге

Руководитель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова доложила Владимиру Путину о прошедшем в сентябре электоральном событии, информирует ТАСС.

В целом, отметила глава ЦИК, процесс прошел стабильно, без каких-либо ощутимых "конфузов": почти всех кандидатов зарегистрировали, явка была высокой. Однако не обошлось и без эксцессов - в частности, "болевыми" точками прошедших выборов стали Москва и Петербург.

"Кошмаром" для Памфиловой стали выборы в муниципалитеты города на Неве: их она назвала "скандальными беспрецедентными по цинизму и нарушениям". Следует напомнить, что после прошедшего события она рекомендовала своему коллеге главе ГИК Виктору Миненко и руководимой им комиссии уволиться.

Также Памфилова рассказала президенту, что в Единый день голосования 8 сентября поступило 176 исковых заявлений в суды из 8 регионов - из них 77% касаются именно Петербурга. При этом к выборам губернатора, по ее словам, нареканий практически нет.

Центризбирком, констатировала начальник ЦИК, не имеет полномочий напрямую отвечать за мунвыборы, поэтому им чуть ли не ежедневно приходилось вручную предотвращать различные нарушения.

На это Путин заметил, что, действительно, в РФ не налажено взаимодействие между муниципальной и государственной уровнями власти.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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