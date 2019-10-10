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10:43

Правительство подумывает ввести наказание для родителей курящих подростков

фото ЗакС политика Правительство подумывает ввести наказание для родителей курящих подростков

Члены правительства обсуждают идею ввести наказание для тех родителей, чьи дети замечены в курении, передают "Известия". В случае успешной реализации задумки, в обновленном Кодексе об административных правонарушениях может появиться соответствующая "санкция".

Эксперты подсчитали, что около 10% российских подростков регулярно курят сигареты.

Предварительно, в КоАП могут добавить норму "об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними". Документ уже подписал глава МВД Владимир Колокольцев, поручив изучить меру Роспотребнадзору и Минюсту.

Между тем в МВД не ответили, какую санкцию для родителя курящего ребенка следует считать целесообразной. Действующий КоАП предполагает для физлиц наказание в виде предупреждения, штрафа до 5 тысяч рублей или административного ареста сроком до 15 суток. Меры могут применяться к гражданам, достигшим 16-летнего возраста.

КоАП в новой редакции вступит в силу 1 января 2021 года.

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