Глава комитета Госдумы по обороне считает, что военным выделяют мало денег

Руководимый генерал-полковником Владимиром Шамановым комитет Госдумы по обороне подготовил доклад о недофинансировании военного комплекса в России. РБК ознакомился с документом и выделил основные тезисы ведомства о бюджете на 2020 году и грядущие 2021-2022 годы. В частности, в докладе девять раз говорится о том, что нужды комитета либо игнорируются, либо вообще оставлены без внимания.

Например, в комитете предупредили о следующем: во-первых, это очереди на жилье. Как отметил Шаманов, с лета 2018 года систематически возникают проблемы в функционировании накопительно-ипотечной системы для военных. По подсчетам Шаманова, дефицит финансирования жилья составил 91,7 млрд рублей. Во-вторых, в комитете пожаловались на низкие зарплаты гражданским работникам вооружённых сил. В-третьих, Шаманова не устраивает недостаточная индексация военных пенсий. И наконец, в заключении комитета подчеркивается, что за последние годы в вооруженных частях возникла острая нехватка горючего. На данный момент задолженность военных по кредитам за топливо составляет 7 млрд рублей. "Это не может не сказаться на качестве боевой подготовки", - заключил Шаманов.