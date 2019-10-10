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11:54

СМИ: Авиакомпании РФ просят ограничить режим открытого неба в Пулково для защиты от лоукостеров

фото ЗакС политика СМИ: Авиакомпании РФ просят ограничить режим открытого неба в Пулково для защиты от лоукостеров

Российские авиакомпании просят Минтранс существенно ограничить режим открытого неба, который собираются ввести в Пулково, пишут «Ведомости» со ссылки на источники.

По данным издания, российские авиакомпании просят позволить иностранным конкурентам разрешить полеты из Петербурга в режиме открытого неба только в те города, которые находятся не ближе 200 км к тем, куда уже летают перевозчики из России. Источники сообщают, что Минтранс и вице-премьер Максим Акимов эту идею поддерживают.

Пулково попросил правительство России установить для аэропорта режим открытого неба, и после этого заявки на полеты из Петербурга подали ведущие лоукостеры  Европы - Ryanair, EasyJet и WizzAir. Пока иностранные авиалинии могут летать в Россию только из стран своей регистрации. Это считается главной причиной, почему европейские лоукостеры не выходят на российский рынок.

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14:34    
11:58 Если сам тролль-путинист признал неконкурентность рфских авиакомпаний, значит, они полное говно. Впрочем, как и все остальное в прекрасном мире агитации и пропаганды.

12:56    
Ну конечно, любая конкуренция гибельна для наших компаний. Главное запретить или ограничить.Понятно, что для людей выгоднее и безопасней летать иностранными авиакомпаниями, чем ,например лоукостером "Победа", где тебя ещё не один раз оскорбят и обдерут.

11:58    
В авиаперевозках огромнейшая конкуренция в мире, потому Россия ОБЯЗАНА защищать интересы наших авиакомпаний, иначе они обанкротятся!

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