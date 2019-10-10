УФАС по Петербургу: Количество нарушений антимонопольного закона не уменьшается

Исполнение положений национального плана по развитию конкуренции в Петербурге проходит «не очень хорошо», считает руководитель УФАС по Петербургу Вадим Владимиров. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в ТАСС 10 октября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Владимирова, национальный план предполагает сокращение антимонопольных нарушений в два раза с 2017 года к 2020 году. При этом, с начала текущего года УФАС зафиксировала уже 51 нарушение, рассказал заместитель руководителя ведомства Егор Мушкетов. Он добавил, что 2018 году было 39 нарушений, а в 2017 году - 56 нарушений.

Мушкетов заявил, что в Петербурге нет отрасли, которая не вызывала бы опасения. В частности, по его словам, вопросы возникают к комитету имущественных отношений. Ведомство регулярно просит согласовывать аренду помещения без торгов, уточнил Мушкетов.

Глава УФАС смог называть лишь один конкурентный рынок в Петербурге - такси.

София Саттарова