ККИ продолжает бороться с нерадивыми арендаторами, отправляя на свалку их павильоны

Сотрудники городского комитета по контролю за имуществом снесли три торговых точки на юге Петербурга и одну - на севере, известила пресс-служба ККИ.

Двумя из демонтированных объектов, расположенных на Новоизмайловском проспекте и улице Костюшко, владело ООО "Доброта". С компанией расторгли договоры, однако несмотря на сей факт она продолжила свою деятельность. Превентивно ей выдали предписание освободить занимаемые участки.

На улице Лени Голикова, 53, благодаря ККИ прекратила свою деятельность овощная лавка: договор аренды с ней истек ещё в августе.

Отмечается, что на всех перечисленных объектах не было уголка потребителя, а также не выдавались кассовые и товарные чеки.

Последний павильон демонтировали на Стародеревенской улице, 28.

Всем нерадивым коммерсантам грозит привлечение к административной ответственности за самовольное размещение элементов благоустройства.