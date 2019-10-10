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14:01

В ЗакСе решили, что минимальную площадь пивных должны устанавливать регионы

фото ЗакС политика В ЗакСе решили, что минимальную площадь пивных должны устанавливать регионы

Комитет по законодательству петербургского Заксобрания 10 октября принял поправку к собственной федеральной инициативе о запрете размещения "пивнушек" и "наливаек" в жилых домах.

Поправка связана с принятым Госдумой законопроектом, запрещающим торговать алкоголем в помещениях площадью менее 20 кв. м.

По мнению председателя комитета по законодательству ЗакСа Дениса Четырбока, такая норма проблему не решит.

Четырбок предложил дать право устанавливать минимальную площадь заведений региональным властям. Регионы, по его мнению, должны выбрать площадь в пределах от 20 до 100 кв. м.

- Практика показывает, что там, где есть региональные полномочия, там и больше порядка, - прокомментировал свое решение депутат.

Он также добавил, что в Петербурге в среднем такая площадь составляет 50-60 квадратных метров.

Также, по словам Четрыбока, в заксовском законопроекте сохранится норма, по которой появление рюмочной в доме может ветировать собрание жителей.

Распространение рюмочных и распивочных глава комитета назвал "вызовом современности".

ЗакС рассмотрит инициативу во втором чтении на ближайшем заседании, 16 октября.

Напомним, ранее борьбу с рюмочными и "пивнушками" обсудили на общественных слушаниях в петербургском парламенте.

Сергей Еремеев


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